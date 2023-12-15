Россияне высказались о доверии Путину

Президенту России Путину доверяют 77 процентов жителей страны

Россияне в опросе Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) высказались о доверии президенту России Владимиру Путина. Согласно результатам опроса, главе государства доверяют 77 процентов жителей страны, а его деятельность одобряют 79 процентов опрошенных.

По данным исследования, только 12 процентов придерживаются противоположного мнения. Недовольны работой главы государства 11 процентов респондентов.

Опрос был проведен с 8 по 10 декабря. В нем приняли участие 1500 респондентов из 104 населенных пунктов.

Ранее россияне назвали главное качество Путина. По мнению большинства опрошенных, это спокойствие. Так охарактеризовали главу государства 89 процентов респондентов.