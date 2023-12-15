Россиянка вошла в тройку самых популярных порноактрис по версии Pornhub

Российская звезда фильмов для взрослых Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) вошла в тройку самых популярных актрис по версии Pornhub. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на порносайте.

Эльфи поднялась на позицию выше по сравнению с прошлым годом, заняв третье место. В отчете отмечается, что видео с ее участием набрали более одного миллиарда просмотров.

Самой популярной актрисой, как и в прошлом году, стала Абелла Дейнджер. Сообщается, что актриса много лет сотрудничает с ведущими студиями. Второе место заняла Анджела Уайт.

Наиболее популярным поисковым запросом в 2023 году сайт назвал хентай — японская мультипликация с эротическими и порносценами.

В 2022 году Эльфи получила премию AVN Awards, которую называют «Порно-Оскаром». По итогам голосования фанатов, актриса завоевала звание «Лучшая звезда независимых видео».