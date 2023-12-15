Минобороны: российские разведчики сорвали ротацию ВСУ у Работино в Запорожье

Российские разведчики сорвали ротацию украинских войск у населенного пункта Работино в Запорожской области, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 30 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, бойцы Южного военного округа (ЮВО) действовали совместно с расчетами ствольной артиллерии. «С помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оборудованного тепловизионной аппаратурой, было выявлено скопление украинских военных, готовившихся к ротации личного состава», — подчеркнули в Минобороны.

Разведка оперативно передала выявленные данные в пункт управления артиллерией. Позиции ВСУ были атакованы из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б».

Ранее пленный солдат ВСУ Иван Матвиенко заявил, что в районе села Работино одно из украинских подразделений несет серьезные потери.