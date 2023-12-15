Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:39, 15 декабря 2023Силовые структуры

Сотрудников московского завода осудили за хищение запчастей на миллионы рублей

Суд Москвы дал до 17 лет колонии работникам завода, похитившим запчасти к МиГ-29

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тушинский суд Москвы приговорил к лишению свободы сроком до 17 лет сотрудников завода «ММП имени В.В. Чернышева», похитивших запчасти к истребителям МиГ-29 на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

По данным ведомства, осужденные являются участниками трансграничной организованной преступной группы, которая занимается массовыми хищениями комплектующих к авиационным двигателям и их вывозом в интересах иностранных государств. В отношении организатора группы, а также девятерых ее участников, были возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Дело расследовалось сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Вся похищенная продукция предприятия на общую сумму свыше 50 миллионов рублей была изъята из незаконного оборота.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      Директору охраняющего брянскую гимназию ЧОПа заменили меру пресечения

      Звезда «Дома-2» рассказал о камере в туалете

      В МИД рассказали о выгоде Украины для США

      Психолог рассказала о способах обезопасить родственника с деменцией

      Грабители украли у туриста часы за 50 миллионов рублей и скрылись на самокатах

      Названо любимое видео россиян

      «АвтоВАЗ» рассказал о росте цен с февраля 2022 года

      Набиуллина объяснила необходимость повышения ключевой ставки

      На Урале родители потеряли сына из-за гирлянды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости