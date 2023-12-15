Сотрудников московского завода осудили за хищение запчастей на миллионы рублей

Суд Москвы дал до 17 лет колонии работникам завода, похитившим запчасти к МиГ-29

Тушинский суд Москвы приговорил к лишению свободы сроком до 17 лет сотрудников завода «ММП имени В.В. Чернышева», похитивших запчасти к истребителям МиГ-29 на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и области.

По данным ведомства, осужденные являются участниками трансграничной организованной преступной группы, которая занимается массовыми хищениями комплектующих к авиационным двигателям и их вывозом в интересах иностранных государств. В отношении организатора группы, а также девятерых ее участников, были возбуждены уголовные дела по статьям 158 («Кража в особо крупном размере») и 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ.

Дело расследовалось сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Вся похищенная продукция предприятия на общую сумму свыше 50 миллионов рублей была изъята из незаконного оборота.

