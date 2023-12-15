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02:44, 16 декабря 2023Мир

Стало известно об активизации работы британской разведки у границ России

UK Defence Journal: разведывательные самолеты стали чаще летать у границ России
СюжетРоссия и НАТО:
Разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint

Разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint . Фото: Senior Airman Taylor Crul/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские разведывательные самолеты стали чаще летать вблизи границ России. Об этом стало известно UK Defence Journal.

Самолеты патрулируют российских границы со странами-членами НАТО и летают вокруг Калининградской области.

Уточняется, что этим занимаются и американские самолеты.

В публикации говорится, что британская разведка никак не скрывает полеты — наоборот, делается все возможное, чтобы о них узнали как можно больше людей.

Для патрулирования границ России используются RC-135W Rivet Joint, в распоряжении британских королевских ВВС три таких самолета.

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      Марина Совина
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