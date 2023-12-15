Стало известно об активизации работы британской разведки у границ России
UK Defence Journal: разведывательные самолеты стали чаще летать у границ РоссииСюжетРоссия и НАТО:
Британские разведывательные самолеты стали чаще летать вблизи границ России. Об этом стало известно UK Defence Journal.
Самолеты патрулируют российских границы со странами-членами НАТО и летают вокруг Калининградской области.
Уточняется, что этим занимаются и американские самолеты.
В публикации говорится, что британская разведка никак не скрывает полеты — наоборот, делается все возможное, чтобы о них узнали как можно больше людей.
Для патрулирования границ России используются RC-135W Rivet Joint, в распоряжении британских королевских ВВС три таких самолета.