В Израиле полицейские избили фотокорреспондента турецкого агентства

Anadolu: израильские полицейские избили фотокорреспондента Мустафу Харуфа

Израильские полицейские избили в Иерусалиме фотокорреспондента турецкого информационного агентства Anadolu Мустафу Харуфа. Об этом сообщает Anadolu.

Инцидент произошел в Восточном Иерусалиме. Пострадавшего госпитализировали. Также нападению подвергся оператор Фаиз Абу Румейл, который находился рядом с Харуфом.

Посол ФРГ в Тель-Авиве Штеффен Зайберт назвал поведение полицейских ужасным и очень тревожным. «Таким ли образом полиция Израиля служит безопасности своих граждан?», — прокомментировал дипломат произошедшее.

Ранее израильский полицейский жестоко избил палестинца-водителя грузовика. Сообщалось, что конфликт возник из-за неправильной парковки большегруза на стоянке.