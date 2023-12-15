В Кремле рассказали о впечатлениях Путина от прямой линии и пресс-конференции

Песков: Путин доволен тем, как прошли прямая линия и пресс-конференция

Президент России Владимир Путин доволен тем, как прошла прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства остался удовлетворен тем, что в ходе подведения итогов года удалось охватить такой широкий спектр тем.

«Любое выступление президента внимательно изучается, анализируется и потом комментируется. Конечно, подобные годовые мероприятия являются объектом самого пристального внимания. Самые разные есть комментарии, палитра широкая, и это нормально. Но однозначно, что никого из тех, кто интересуется, индифферентным это мероприятие не оставило», — добавил Песков.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли в Гостином дворе в Москве в четверг, 14 декабря. Разговор главы государства с россиянами и журналистами длился четыре часа три минуты, за это время Путин ответил более чем на 80 вопросов.