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18:53, 15 декабря 2023Россия

В России девочка попыталась украсить дом к Новому году и попала в больницу

В Воронеже девочка проглотила иголку при развешивании гирлянд

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Воронеже девочка попыталась развесить в доме новогодние украшения и попала в больницу. Об этом сообщает Минздрав Воронежской области во «ВКонтакте».

Девочка проглотила иголку, с помощью которой собиралась закрепить новогоднюю гирлянду. Иглу она держала в зубах. Сразу после случившегося россиянка почувствовала острую боль и тошноту.

Девочку госпитализировали. Операция длилась всю ночь, в ходе вмешательства врачи обнаружили инородное дело в глотке ребенка и извлекли его. Сейчас пациентку выписали, ее здоровью ничто не угрожает.

Ранее в Свердловской области ребенка ударила током новогодняя гирлянда. Мальчика привлекли яркие огни, он потянулся за проводом, случайно вырвал его из розетки и упал. Спасти ребенка не удалось.

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      Алан Босиков
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