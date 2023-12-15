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08:00, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Девушка показала редкую реакцию рук на холод и удивила пользователей сети

Фото: Minthotel / Reddit

Пользовательница Reddit показала редкую реакцию рук на холод. Пост девушки удивил пользователей сети.

Авторша поста опубликовала снимок, на котором изображена ее рука. На фотографии видно, что средний палец руки наполовину белый. Девушка объяснила, что у нее синдром Рейно.

«Я смотрю на этот снимок уже несколько минут и до сих пор удивлена, что такое может быть», «Инопланетный палец», «Впечатляет», — написали комментаторы под постом. «Средний палец еще не созрел», «Твоя рука похожа на сырую курицу, но один палец начал готовиться», — пошутили также пользователи.

Другие комментаторы отметили, что у них тоже есть синдром Рейно. «Синие, фиолетовые или белые пальцы или части пальцев — привычная вещь каждый зимой. И это отстой, ненавижу зиму», — высказался один из пользователей.

Ранее читателей Reddit удивил снимок яйца необычной формы. Некоторые из них пошутили, что автор публикации, съев его, сможет приобрести сверхспособности. Другие же посоветовали обратить внимание на рацион курицы, которая его снесла, и по необходимости обогатить его кальцием или другими элементами.

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      Олег Давыдов
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