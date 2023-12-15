Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:41, 15 декабря 2023Россия

Вычислен создатель «двойника» Путина с прямой линии

СПбГУ: цифровую копию Путина с прямой линии создал студент с высокими оценками

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) вычислили создателя «двойника» президента России Владимира Путина, задавшего главе страны вопрос в рамках прямой линии, состоявшейся 14 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В СПбГУ заверили, что университет не принимал участия в подготовке вопроса Путину о двойниках президента от его цифровой копии. «Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе», — заявил собеседник агентства, однако имя студента вуз разглашать не стал.

14 декабря в ходе прямой линии с Путиным студент СПбГУ, используя изображение и голос главы государства, спросил, правда ли у него много двойников. В ответ президент пошутил что видит на экране своего первого двойника. «Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — сказал российский лидер.

Ранее вопрос о существовании двойников Путина неоднократно задавали его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. В октябре представитель Кремля назвал подобные сообщения абсурдными информационными утками, которые вызывают лишь улыбку.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине в зале заседаний произошел взрыв, ранены более 20 человек. Гранаты подорвал депутат от партии Зеленского

      В России еще на год продлили мораторий на проверки бизнеса

      Известный российский стилист назвал трендовый у звезд цвет

      Названо любимое видео россиян

      Вычислен создатель «двойника» Путина с прямой линии

      Назван возможный мотив подрыва гранат депутатом партии Зеленского в Закарпатье

      Стало известно о росте числа готовых пойти на территориальные уступки украинцев

      В России предрекли резкое подорожание смартфонов

      В России отреагировали на первый за полгода обстрел Мариуполя

      В российском регионе эльфов назвали серьезной угрозой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости