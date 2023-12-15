Вычислен создатель «двойника» Путина с прямой линии
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) вычислили создателя «двойника» президента России Владимира Путина, задавшего главе страны вопрос в рамках прямой линии, состоявшейся 14 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
В СПбГУ заверили, что университет не принимал участия в подготовке вопроса Путину о двойниках президента от его цифровой копии. «Нам удалось определить, кто является автором обращения. Это не первокурсник. Им стал студент с высокими оценками, преуспевающий в учебе», — заявил собеседник агентства, однако имя студента вуз разглашать не стал.
14 декабря в ходе прямой линии с Путиным студент СПбГУ, используя изображение и голос главы государства, спросил, правда ли у него много двойников. В ответ президент пошутил что видит на экране своего первого двойника. «Я смотрю, вы можете на меня быть похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я», — сказал российский лидер.
Ранее вопрос о существовании двойников Путина неоднократно задавали его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. В октябре представитель Кремля назвал подобные сообщения абсурдными информационными утками, которые вызывают лишь улыбку.