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14:05, 16 декабря 2023Силовые структуры

В Севастополе обнаружили посылку с гранатами

Shot: сотрудник СДЭК в Севастополе обнаружил муляжи гранат в посылке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Здание в Севастополе эвакуировали из-за посылки с гранатами, обнаруженной в отделении СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О предметах, похожих на гранаты РГД-5, рассказал сотрудник курьерской службы СДЭК, работающий в отделении, расположенном на улице Юмашева. «Цилиндрические предметы» находились в одном из отделений измельчителя бумаги. Из здания, в котором находится служба, эвакуировали десять человек, на место прибыли экстренные службы. Позже выяснилось, что гранаты оказались муляжом.

По информации журналистов, измельчитель бумаги был доставлен в отделение СДЭК из подмосковного Звенигорода. По данному факту проводится проверка.

В октябре школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты. По информации местных медиа, взрывное средство 25 лет назад привез из Чечни брат пострадавшего.

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      Андрей Ставицкий
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