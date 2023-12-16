В Севастополе обнаружили посылку с гранатами

Shot: сотрудник СДЭК в Севастополе обнаружил муляжи гранат в посылке

Здание в Севастополе эвакуировали из-за посылки с гранатами, обнаруженной в отделении СДЭК. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

О предметах, похожих на гранаты РГД-5, рассказал сотрудник курьерской службы СДЭК, работающий в отделении, расположенном на улице Юмашева. «Цилиндрические предметы» находились в одном из отделений измельчителя бумаги. Из здания, в котором находится служба, эвакуировали десять человек, на место прибыли экстренные службы. Позже выяснилось, что гранаты оказались муляжом.

По информации журналистов, измельчитель бумаги был доставлен в отделение СДЭК из подмосковного Звенигорода. По данному факту проводится проверка.

В октябре школьнику из Славянска-на-Кубани Краснодарского края оторвало два пальца запалом от гранаты. По информации местных медиа, взрывное средство 25 лет назад привез из Чечни брат пострадавшего.