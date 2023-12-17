Депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью о борьбе русских и рептилоидов

Депутат Госдумы и генерал ФСБ стали авторами статьи о рептилоидной цивилизации

На Земле существуют тайные структуры, которые желают передать мировую власть представителям рептилоидной космической цивилизации, однако для этого им необходимо уничтожить русское население России, считают авторы статьи «Российская семья как основа отечественной государственности». Материал появился в научном журнале «Юридическая наука и современность», а среди его создателей указаны генерал-лейтенант запаса ФСБ России Игорь Миронов и депутат Государственной Думы Игорь Ананских, передает «Газета.ru».

В публикации говорится, что, по мнению различных источников, на Земле якобы живут люди двух видов. Первый вид, «созданный по образу и подобию Божьему», руководствуется «высокими нравственными принципами», а его основными ценностями являются «мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы».

Второй вид, «созданный из праха земного с помощью космических генных технологий», ценит «войну, террор, революции, публичные дома, педофилию, людоедство, наркоманию, уничтожение систем жизнеобеспечения космических кораблей "Планета Земля"».

Авторы упомянули в статье так называемый план Даллеса. По их мнению, «США и коллективный Запад объявили программу уничтожения русского населения», которое называется «самым непокорным на Земле народом».

План Даллеса — мифический план действий США против СССР, авторство которого приписывают возглавлявшему ЦРУ с 1953-1961 годах Аллену Даллесу. Документ якобы предполагал использование пропаганды для скрытого морального разложения и разобщения населения СССР. В действительности же оригинал документа на английском языке никогда представлен не был, русскоязычная версия распространялась на постсоветском пространстве в 1990-х. В 2016 году так называемый план Даллеса был включен в федеральный список экстремистских материалов.