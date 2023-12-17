Съезд «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «Единая Россия» («ЕР») единогласно поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил участников съезда проголосовать.

Съезд поддержал предложение Медведева единогласно.

Ранее первый замруководителя думской фракции «ЕР» Дмитрий Вяткин заявил, что партия реализует решения, которые принимает президент, и берет на себя ответственность за каждое из них.

XXI съезд «Единой России» проходит на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ.