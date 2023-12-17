Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 17 декабря 2023Россия

Съезд «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Съезд партии «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Съезд партии «Единая Россия» («ЕР») единогласно поддержал кандидатуру президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента Российской Федерации на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое», — сказал председатель партии Дмитрий Медведев и попросил участников съезда проголосовать.

Съезд поддержал предложение Медведева единогласно.

Ранее первый замруководителя думской фракции «ЕР» Дмитрий Вяткин заявил, что партия реализует решения, которые принимает президент, и берет на себя ответственность за каждое из них.

XXI съезд «Единой России» проходит на площадке форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На границе с Украиной завязался бой с диверсантами. Что известно о ситуации?

      Стало известно о планах Пентагона объявить о начале операции

      Наледь с пятиэтажки упала на семилетнего ребенка в российском городе

      Путин высказался о суверенитете России

      Норвежского биатлониста отстранили от гонки за случайный выстрел

      Машина с сотрудником ГИБДД стала причиной смертельной аварии

      Медведев предрек России всенародную победу в СВО

      Съезд «ЕР» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента

      На Украине назвали условие перехода к плану «Б»

      Медведев заявил о поддержке «Единой Россией» Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости