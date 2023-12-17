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07:25, 17 декабря 2023Силовые структуры

В Москве задержали рэпера после фразы на баттле об избиении беременной русской

Полиция задержала участника рэп-баттла после слов об избиении беременной русской

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Москве сотрудники полиции задержали участника рэп-баттла. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Офицер объяснила, что в выступлении исполнителя усматриваются признаки возбуждения межнациональной ненависти. Возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» выяснил, что во время выступления рэпер заявил, что «превентивно избивает беременную русскую».

Волк опубликовала видео с задержанным. В ходе первого допроса тот рассказал, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства не имеет. Он также признал свою вину в оскорблении русской нации, заявил о раскаянии и попросил прощения.

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