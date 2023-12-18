Анонсирована большая пресс-конференция Зеленского

«Украинская правда»: Зеленский проведет большую пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря даст большую пресс-конференцию, пишет «Украинская правда» со ссылкой на Офис президента.

Время и место проведения пресс-конференции не уточняется. Их обещают указать в письме о подтверждении аккредитации.

«До 16:00 понедельника 18 декабря СМИ могут аккредитовать на итоговую пресс-конференцию Зеленского по одному корреспонденту, одному оператору и одному фотографу», — сказано в сообщении.

На прошлой неделе прошло мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которого президент России более четырех часов отвечал на вопросы различной тематики. В частности, глава государства затронул тему спецоперации, а также социальные и экономические вопросы.