Байден расстроился из-за низкого рейтинга одобрения

WP: Байден и его супруга расстроились из-за низкого рейтинга одобрения

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, фаворита в номинации от республиканской партии. Они расстроены тем, что не добиваются большего прогресса», — сообщается в материале издания со ссылкой на анонимные источники.

Особую обеспокоенность окружения Байдена вызывает падение его рейтингов в колеблющихся штатах. Кроме того, многие конгрессмены от Демократической партии сообщают о своих опасениях проиграть выборы из-за ассоциации с фигурой Байдена.

Ранее рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).