Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:00, 18 декабря 2023Среда обитания

Россияне назвали требующую частого ремонта зону квартир

Самой часто ремонтируемой зоной квартир у россиян оказалась спальня

Фото: luana niemann / Unsplash

Зоной квартиры, которая чаще других требует ремонта, оказалась спальня — ее обновлением занимались 37 процентов опрошенных россиян. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и агентства A2:Research в совместном исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Не сильно уступает по частоте гостиная — ее переустройством занимались 36 процентов респондентов. 29 процентов россиян делали ремонт на кухне, 24 — в прихожей, а 23 процента — ванную комнату и туалет. Около 14 процентов опрошенных занимались обновлением детской, 12 — коридоров между комнатами.

Чуть более четверти россиян (26 процентов) меняли отделку своей квартиры, 23 процента делали косметический ремонт всего жилья, 21 процент поставили новые двери, а 18 процентов обновили бытовую технику. Среди опрошенных также были те, кто делал косметический ремонт в одной или нескольких комнатах (15 процентов), менял мебель, устанавливал новые окна и делал ремонт с нуля (по 14 процентов), утеплял балкон (11 процентов), проводил работы с электрикой (10 процентов) и меняли зонирование пространства (девять процентов).

При этом почти каждый пятый участник опроса (19 процентов) потратил на ремонт квартиры от 100 до 200 тысяч рублей. Такому же количеству россиян работы обошлись в 300-400 тысяч рублей. У 16 процентов респондентов на обновление жилья ушло до 50 тысяч рублей, а по 12 процентов заплатили от 50-100 тысяч рублей и 500-600 тысяч рублей.

Ранее дизайнер посоветовала россиянам грамотно распределить бюджет, чтобы сэкономить на ремонте. Сократить траты также помогут дешевые, но качественные отделочные материалы, выбор многофункциональной мебели и самостоятельное выполнение части работ.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о просьбе Зеленского к союзникам

      Девушка получила сообщение от незнакомки и узнала неприятную правду о бойфренде

      Россияне назвали требующую частого ремонта зону квартир

      В США заявили о полной изоляции из-за России

      В США заявили о планах начать переговоры с Россией

      В России одобрили лимит на перевод денег без открытия счета

      Россиянин поехал к пирамидам в Египте и пожаловался на верблюжьи фекалии

      В США раскрыли финал для Украины в конфликте с Россией

      Депутат Госдумы и генерал ФСБ написали статью о борьбе русских и рептилоидов

      Состоятельный предприниматель попросил кастрировать его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости