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12:14, 18 декабря 2023Экономика

Экономике Китая предрекли оживление

Reuters: экономика Китая перейдет к посткризисному восстановлению в 2024 году

Фото: Yuya Shino / Reuters

Экономика Китая, считающаяся второй по величине после США, перейдет к послекризисному восстановлению в 2024 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз представителей Финансово-экономического управления Коммунистической партии КНР.

Отмечается, что восстановлению китайской экономики после кризисного периода после затяжных локдаунов будет способствовать ряд факторов, включая относительно низкий уровень потребительских цен в азиатской стране, а также небольшой размер государственного долга. В совокупности эти обстоятельства, как ожидается, позволят местным регуляторным органам реализовать денежно-кредитную и фискальную политику.

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Однако для перехода к более активному росту китайским властям необходимо будет решить проблему ограниченного внутреннего спроса и потребления. Именно на этом планирует сосредоточиться правительство КНР в следующем году. Другими важными направлениями экономической политики станет развитие высокотехнологических секторов, а также туристической отрасли. Еще одним ключевым направлением окажется помощь местным строительным компаниям в погашении долговых обязательств.

О создании экстренного плана по спасению китайской экономики стало известно 13 декабря. Тогда американский телеканал CNBC сообщил о разработке местными властями экстренного плана из девяти шагов. Добиться устойчивого экономического роста регуляторные органы захотели за счет более активного привлечения иностранных инвестиций, а также поощрения инноваций в промышленном и сельскохозяйственном секторах.

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      Анатолий Акулов
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