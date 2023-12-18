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00:30, 19 декабря 2023Мир

Офис Зеленского обсудил обороноспособность Украины с представителями Госдепа

Ермак обсудил обороноспособность Украины с представителями Госдепа США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу с представителями госдепартамента США. Об этом он рассказал в своем Telegam-канале.

Встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном и зампомощника госсекретаря США Кристофером Смитом прошла в Киеве. В ходе беседы Ермак обсудил с ними усиление обороноспособности Украины. Он также поблагодарил власти США за недавний новый пакет военной помощи и отметил важную роль Госдепа в донесении объективной информации о потребностях Украины в обе палаты Конгресса США.

«Рассчитываем на скорейшую реализацию достигнутых договоренностей, в частности тех, которые укрепят обороноспособность Украины», — заявил он.

Ранее стало известно, что в Сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Отмечается, что это снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года.

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      Марина Совина
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