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18:08, 18 декабря 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Метеоролог Позднякова: в столицу под Новый год снова придет оттепель

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Москвичам, скорее всего, следует ждать оттепели под конец старого, 2023 года и начало нового, 2024-го. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она рассказала, что потепление в Москве продержится до конца этой недели, затем в столицу вернутся холода. По ночам на неделе температура будет держаться около нуля и опускаться немного ниже, днем москвичей ждет плюсовая температура. Насколько продолжительным будет период похолодания, в настоящее время сказать сложно, отметила синоптик.

По данным долгосрочного прогноза, период морозной погоды наступит с 28 и 29 декабря, однако он будет недолгим. В настоящий момент точно неизвестно, какой будет температура на конец старого и начало нового года — положительной или отрицательной. Но наиболее вероятно, что в Москву вернется оттепель, считает эксперт.

Она также заверила, что за период предстоящей оттепели весь снег в столице не растает. Максимум в предстоящую неделю его высота снизится на 15 сантиметров, однако это произойдет за счет его уплотнения, а не таяния. Для того чтобы снег таял, необходимо, чтобы температура была положительной на протяжении полных суток.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что похолодание в Москве ожидается в воскресенье, 24 декабря. Тогда столбик термометра опустится до отметки минус два — минус четыре градуса.

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      Мария Черкасова
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