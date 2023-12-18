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23:32, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине допустили мобилизацию женщин

Депутат Рады Совсун: на Украине может потребоваться мобилизация женщин

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине может потребоваться мобилизация женщин, заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун. Ее слова приводит УНИАН.

По его словам, если такой шаг понадобится для повышения обороноспособности страны, то на него надо пойти. При этом депутат признала, что это будет непопулярное решение.

«Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — заявила Совсун.

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