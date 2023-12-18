На Украине допустили мобилизацию женщин

Депутат Рады Совсун: на Украине может потребоваться мобилизация женщин

На Украине может потребоваться мобилизация женщин, заявила депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун. Ее слова приводит УНИАН.

По его словам, если такой шаг понадобится для повышения обороноспособности страны, то на него надо пойти. При этом депутат признала, что это будет непопулярное решение.

«Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — заявила Совсун.