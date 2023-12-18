Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
07:54, 18 декабря 2023Среда обитания

Новые квартиры в России продолжили уменьшаться

Площадь квартир в новостройках продолжает сокращаться
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Площадь квартир в новостройках России продолжает сокращаться. О том, что новое жилье становится все меньше, сообщают эксперты портала «Сибдом».

Согласно предварительным оценкам, по итогам 2023 года площадь квартир в новых домах составит чуть меньше 50 квадратных метров. Застройщики строят небольшое жилье в ответ на снижение платежеспособного спроса, чтобы расширить круг потенциальных покупателей. Отмечается, что сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 «квадратов».

Эксперты считают, что в ближайшем будущем спрос на маленькие квартиры увеличится на фоне изменений в правилах выдачи льготной ипотеки. При повышении первоначального взноса до 30 процентов заемщикам, которым тяжело накопить на первый платеж, придется выбирать среди жилья меньшей площади.

Материалы по теме:
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023
«С ипотекой я бы просто не справилась» Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
«С ипотекой я бы просто не справилась»Россияне сдают свои квартиры и живут в чужих. Зачем им это нужно?
11 октября 2023

Студии и однокомнатные квартиры станут еще популярнее. К примеру, после вступления в силу ужесточенных условий выдачи только такие квартиры смогут себе позволить обладатели материнского капитала при наличии минимальных накоплений. До введения новых правил они имели возможность приобрести квартиру, почти не потратив собственных средств и внеся всю сумму первого взноса за счет маткапитала, однако теперь таким же образом подобные граждане смогут купить только студию.

15 декабря стало известно, что правительство России приняло постановление, которое корректирует условия льготных ипотечных программ. Теперь первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке восемь процентов, составляет не менее 30 процентов, а предельный размер кредита не будет превышать шести миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Комитет Госдумы выступил против запрета абортов в частных клиниках

      На Западе заявили о превосходстве армии России над ВСУ

      Женщина испортила зятю свадьбу и поплатилась за это

      Топ-менеджер сделал свою помощницу секс-рабыней

      Сальдо оценил возможность восстановления Каховской ГЭС

      Жителям новых регионов России захотели разрешить голосовать по паспортам Украины

      Новые квартиры в России продолжили уменьшаться

      В Болгарии нашли способ решить проблему с вето Венгрии на вступление в Шенген

      В Киеве обеспокоились бездействием одного из западных союзников

      Стало известно о неспособности Запада остановить ракетный комплекс «Авангард»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости