Новые квартиры в России продолжили уменьшаться

Площадь квартир в новостройках продолжает сокращаться

Площадь квартир в новостройках России продолжает сокращаться. О том, что новое жилье становится все меньше, сообщают эксперты портала «Сибдом».

Согласно предварительным оценкам, по итогам 2023 года площадь квартир в новых домах составит чуть меньше 50 квадратных метров. Застройщики строят небольшое жилье в ответ на снижение платежеспособного спроса, чтобы расширить круг потенциальных покупателей. Отмечается, что сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 «квадратов».

Эксперты считают, что в ближайшем будущем спрос на маленькие квартиры увеличится на фоне изменений в правилах выдачи льготной ипотеки. При повышении первоначального взноса до 30 процентов заемщикам, которым тяжело накопить на первый платеж, придется выбирать среди жилья меньшей площади.

Студии и однокомнатные квартиры станут еще популярнее. К примеру, после вступления в силу ужесточенных условий выдачи только такие квартиры смогут себе позволить обладатели материнского капитала при наличии минимальных накоплений. До введения новых правил они имели возможность приобрести квартиру, почти не потратив собственных средств и внеся всю сумму первого взноса за счет маткапитала, однако теперь таким же образом подобные граждане смогут купить только студию.

15 декабря стало известно, что правительство России приняло постановление, которое корректирует условия льготных ипотечных программ. Теперь первоначальный взнос по кредитам, выдаваемым по ставке восемь процентов, составляет не менее 30 процентов, а предельный размер кредита не будет превышать шести миллионов рублей.