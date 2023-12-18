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10:03, 18 декабря 2023Силовые структуры

Крымчанин передавал Украине видео с российскими войсками и попался ФСБ

ФСБ задержала под Псковом крымчанина за госизмену в пользу Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили жителя Крыма, сотрудничавшего с украинской стороной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ведомства по Псковской области.

Мужчину подозревают в госизмене. Он с августа по декабрь 2022 года снимал на видео и делал фотографии военной техники, а также мест дислокации российских подразделений на территории Крыма. Используя специальное программное обеспечение, подозреваемый установил координаты расположения техники и личного состава. Эту информацию он отправлял Службе безопасности Украины (СБУ).

Его обнаружили под Псковом и задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему вменяется оказание помощи иностранному государству и деятельность против безопасности России.

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      Любовь Ширижик
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