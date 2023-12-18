Российская блогер-миллионник раскритиковала Нью-Йорк

Блогер и стилист Карина Нигай раскритиковала Нью-Йорк

Российская блогер с аудиторией в несколько миллионов человек, стилист Карина Нигай, прожившая несколько месяцев в Нью-Йорке, раскритиковала этот город в интервью с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак. Запись их беседы доступна на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Популярный блогер рассказала, что прожила в Нью-Йорке чуть менее полугода, около пяти месяцев, однако жить там постоянно она бы точно не смогла. «Вообще не мое место. Мне нравилась эта атмосфера, но мне нравится приезжать туда как туристу, не более того, потому что это слишком быстро, грязно», — заявила она. Блогер добавила, что у нее нет планов переехать в Нью-Йорк, ей нравится жить в Москве.

Ранее Нигай поделилась воспоминаниями из детства и сообщила, что тогда она жила с родителями в тесной квартире в Томске площадью 18 квадратных метров.