Российских IT-специалистов обвинили в хищении денег у Минпромторга

Суд в Москве арестовал бизнесменов по делу о хищении 160 млн руб. у Минпромторга

Тверской районный суд Москвы арестовал двух известных в сфере IT-технологий бизнесменов Сергея Сорокина и Илью Чипашвили, обвиняемых в хищении денег у Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении IT-специалистов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. О помещении их под стражу ходатайствовал следователь.

По данным следствия, 65-летний Сорокин и 49-летний Чипашвили похитили у ведомства субсидии, выделенные на разработку и создание российских компьютеров, почти на 160 миллионов рублей. В зале суда следователи пояснили, что свои обязательства бизнесмены не выполнили, а полученными деньгами распорядились по своему усмотрению. В свою очередь, подозреваемые заверили, что полностью исполнили обязательства перед заказчиком, и не признали свою вину. Расследование продолжается.