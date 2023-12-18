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00:54, 18 декабря 2023Экономика

Spotify официально прекратил работу в России

Spotify официально ликвидировал компанию в РФ спустя 9 лет после создания юрлица

Фото: Omar Marques / Global Look Press

Единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России прекратило работу спустя девять лет после создания, об этом пишет ТАСС.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, компания ликвидирована с 14 декабря. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Спотифай» было зарегистрировано в России с 13 января 2014 года. 6 февраля 2023 года сервис направил заявление о ликвидации. Шведский музыкальный сервис перестал работать в России 11 апреля 2022 года.

Ранее стало известно, что Spotify уволит 17 процентов персонала по причине удорожания капитала и «резкого замедления экономического роста». Глава компании Даниель Эк признал, что для многих «сокращение такого размера покажется удивительно большим» и поблагодарил коллег за преданность делу, назвав принятое решение трудным.

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      Марина Совина
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