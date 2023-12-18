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01:28, 19 декабря 2023Бывший СССР

Украинские солдаты заподозрили США в желании сдать Киев

Солдат ВСУ Сазонов: Байден может попытаться продать электорату поражение Украины

Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден перед президентскими выборами в США может попытаться продать электорату поражение Украины, заявил солдат ВСУ Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka.

По его мнению, американцы могут начать давить на Украину с целью начала переговоров с Россией. По факту это будет сдачей Украины, уверен военнослужащий.

Сазонов считает, что без поддержки Демократической партии Украине одной будет не справиться.

В Москве неоднократно говорили, что готовы к переговорам с Киевом, однако для начала президент Владимир Зеленский должен отменить собственный запрет на контакты с Россией.

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      Марина Совина
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