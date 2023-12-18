Затопленные из-за наводнения самолеты в аэропорту попали на видео

Взлетную полосу аэропорта в Австралии затопило из-за наводнения

Международный аэропорт Кэрнса в австралийском штате Квинсленд пострадал от сильного наводнения в результате тропического циклона «Джаспер». Затопленные самолеты на взлетно-посадочной полосе (ВПП) попали на видео, его публикует портал Australian Aviation.

По данным издания, к утру понедельника, 18 декабря, дожди в районе аэродрома утихли. При этом работникам аэропорта все еще потребуется некоторое время, чтобы убрать мусор с ВПП, прежде чем она сможет вновь открыться.

«Тогда мы сможем оценить инфраструктуру нашей взлетно-посадочной полосы, чтобы определить ее пригодность к эксплуатации, — заявили представители авиагавани. — Таким образом, мы можем подтвердить, что сегодня полеты в аэропорту Кэрнса возобновлены не будут».

Отмечается, что все запланированные на 18 декабря рейсы отменены или перенесены на другие даты. Местные власти сообщили, что уровень воды превысил все показатели за последние 50 лет. В некоторых районах выпало более 50 сантиметров осадков.