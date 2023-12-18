Россиян призвали избегать продуктов с одной надписью на этикетке

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли россиян от покупки продуктов с одной надписью на этикетке. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалисты призвали избегать продуктов, содержащих пищевую добавку Е171. «Е171 — это краситель белого цвета, который используется в пищевой промышленности. Чаще всего — в конфетах, печенье, жвачках, зубной пасте, таблетках», — рассказал Коновалов.

Как отметил Продеус, эта пищевая добавка повышает риск развития рака кишечника, а также может вызывать поражение тканей селезенки и почек. «Какой вывод надо сделать из всего сказанного? По мне, так читать [этикеты] и не покупать [продукты с E171]», — подытожила Малышева. Она уточнила, что эта пищевая добавка также может встречаться на этикетке под другим названием — диоксид титана.

Ранее Елена Малышева и ее коллега Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В частности, врачи посоветовали тем, кто столкнулся с этим нарушением, включить в рацион кукурузные отруби.