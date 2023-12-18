Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:03, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Россиян призвали избегать продуктов с одной надписью на этикетке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предостерегли россиян от покупки продуктов с одной надписью на этикетке. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Специалисты призвали избегать продуктов, содержащих пищевую добавку Е171. «Е171 — это краситель белого цвета, который используется в пищевой промышленности. Чаще всего — в конфетах, печенье, жвачках, зубной пасте, таблетках», — рассказал Коновалов.

Как отметил Продеус, эта пищевая добавка повышает риск развития рака кишечника, а также может вызывать поражение тканей селезенки и почек. «Какой вывод надо сделать из всего сказанного? По мне, так читать [этикеты] и не покупать [продукты с E171]», — подытожила Малышева. Она уточнила, что эта пищевая добавка также может встречаться на этикетке под другим названием — диоксид титана.

Ранее Елена Малышева и ее коллега Герман Гандельман в программе «Жить здорово!» назвали три суперпродукта, помогающих справиться с запором. В частности, врачи посоветовали тем, кто столкнулся с этим нарушением, включить в рацион кукурузные отруби.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      В российском отеле отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

      12 детей и один взрослый пострадали в ДТП на российской трассе

      В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Россияне ринулись брать отпуска за свой счет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости