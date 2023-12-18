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20:40, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Зрители «Что? Где? Когда?» возмутились из-за «позорного» вопроса знатокам

Поклонников игры «Что? Где? Когда?» возмутил вопрос от зрительницы Киселевой

Кадр: «Первый канал»

Поклонников телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» на Первом канале возмутил вопрос, который зрительница Оксана Киселева из города Талдыкорган, задала знатокам. В сети его назвали позорным. Выпуск игры доступен на сайте телеканала.

«Несколько лет назад у моего мужа появилось необычное хобби. Одним из последствий этого хобби стало то, что муж стал вешать на стену фотографии разных мужчин. Не сразу, а по одной и через разные промежутки времени. Через некоторое время этим занятием заразилась и я. Угадайте, какое хобби у меня появилось?» — задала вопрос зрительница Киселева.

Знаток Дмитрий Авдеенко, отвечавший на вопрос, не смог найти верное решение, и команда знатоков проиграла телезрителям со счетом 0:6.

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Правильным ответом на этот вопрос было придумывание вопросов для телеигры. Выяснилось, что Киселева была женой Николая Сущенко, который присылал такие вопросы для «Что? Где? Когда?», на которые знатоки не могли ответить. На стену он вешал портреты тех людей, о которых были его вопросы. Ведущий Борис Крюк уточнил, что для того, чтобы усложнить задачу знатокам, в вопросе изменили фамилию и город зрительницы.

«Более позорного вопроса и быть не может... что вы творите, господин ведущий?», «Вопрос был просто идиотский, извиняюсь, но другое слово подобрать трудно. Как такие вопросы вообще пропускают в игру?», «Это явное неуважение к игрокам, клубу, зрителям, попрание основ и традиций игры», — возмутились зрители в комментариях к постам в официальном сообществе «Что? Где? Когда?» во «ВКонтакте». Некоторые также потребовали отменить результаты игры, так как сочли вопрос некорректным.

В октябре в «Что? Где? Когда?» произошел еще один скандал. Магистр Андрей Козлов накричал на ведущего игры. Он обвинил Крюка в несправедливости и покинул игру из-за незачтенного его команде ответа.

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      Мария Большакова
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