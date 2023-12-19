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15:13, 19 декабря 2023Культура

Бледанс рассказала о последних съемках с «Пухляшом из клипа Little Big»

Эвелина Бледанс предполагала, что у Красилова были проблемы с сердцем

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Фильм «Как я встретил ее маму» режиссера Егора Сальникова стал последним, в котором участвовал танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. Об этом телеканалу «360» рассказала российская актриса Эвелина Бледанс.

«У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный» — сказала Бледанс, отметив, что с танцором у нее связаны приятные воспоминания о съемках в Осетии.

Она поделилась, что никогда не обсуждала с Красиловым тему здоровья, однако предполагала, что у него были проблемы с сердцем. «Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом», — добавила она.

Актриса театра и кино Екатерина Волкова в разговоре с телеканалом также прокомментировала новости об уходе артиста из жизни. «Все, что хочется сказать, — ребят, следите за своим здоровьем. И всегда, если вы чувствуете, что вам нехорошо, пусть с вами будет кто-то — одному ни в коем случае нельзя быть», — сказала она.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с работы.

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      Варвара Кошечкина
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