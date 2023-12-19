Гражданина Грузии заочно осудили за расправу над россиянином 20-летней давности

В Туле грузина заочно приговорили за расправу над россиянином в 2003 году

В Туле завершено расследование о расправе над россиянином со стороны гражданина Грузии, учиненной 20 лет назад. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в сентябре 2003 года на улице Дзержинского злоумышленник в ходе конфликта ударил соперника ножом 17 раз, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. После совершенного преступления злоумышленник скрылся с территории России. Суд заочно приговорил иностранца к девяти годам колонии строгого режима.

Повторное расследование уголовного дела было возобновлено в 2023 году в рамках работы группы по расследованию преступлений прошлых лет.