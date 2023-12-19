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12:46, 19 декабря 2023Силовые структуры

На задержанную из-за расправы над российской пенсионеркой девочку завели дело

Задержанную из-за убийства нижегородской пенсионерки девочку обвинили в краже

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о краже в отношении 15-летней девочки-подростка, задержанной вместе с другом по делу о расправе над пенсионеркой в Нижегородской области. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным издания, из дома потерпевшей пропали ружье и патроны, принадлежавшие ее сыну.

Все произошло в конце октября в селе Селищи Перевозского района Нижегородской области. По заявлению внучки сотрудники правоохранительных органов прибыли в дом 76-летней бабушки, которая перестала выходить на связь. На месте силовики обнаружили следы взлома, а внутри дома — вскрытый сейф и пенсионерку без признаков жизни, спрятанную под вещами в спальне.

Позже в качестве возможных подозреваемых были задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая. По делу о расправе девочка проходит в качестве свидетеля.

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      Олеся Мицкевич
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