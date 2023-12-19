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07:52, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

На Западе узнали о призыве в ВСУ пожилого украинца без зубов

Economist: пожилому украинскому новобранцу не дали поднять вставную челюсть

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пожилому украинскому новобранцу не дали взять с собой на фронт вставную челюсть. Об этом пишет Economist.

Издание выяснило, что мужчину вместе с односельчанами забрали столь стремительно, что у него «даже не было возможности поднять вставную челюсть». По утверждению автора материала, в его карьере это «одна из худших историй о призыве».

В свою очередь, один из высокопоставленных офицеров пожаловался журналисту, что сейчас удается загнать на фронт тех, чей средний возраст составляет 45-47 лет. «Они уже запыхались, пока шли к линии фронта», — отметил он. Однако, по его словам, те, кого забрали из тренажерных залов, также нечасто становятся хорошими солдатами.

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      Марина Совина
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