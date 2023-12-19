Популярный российский комик раскрыл свой заработок

Комик Орлов заявил, что заработал 14 миллионов рублей за концерт

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов раскрыл свой заработок. В шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), доступном на YouTube, юморист заявил, что заработал 14 миллионов рублей за продажу концерта на платной платформе.

Орлов рассказал, что месяц назад опубликовал свой стендап-концерт, который можно купить за 299 рублей. «Мы решили в этом году попробовать продавать концерт на платной платформе, чтобы посмотреть, как это работает, потому что такая практика на Западе, допустим, используется», — объяснил комик.

По словам юмориста, его концерт купили 47 тысяч человек. «Это 14 миллионов [рублей]», — отметил Баста. При этом комик добавил, что он должен будет заплатить из этих денег комиссию и покрыть другие расходы.

Ранее Орлов сообщил, что видеохостинг YouTube перестал рекомендовать его выступления без объяснения причин. Он заявил, что платформа «все сильнее и сильнее закручивает гайки».