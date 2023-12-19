Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:12, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик раскрыл свой заработок

Комик Орлов заявил, что заработал 14 миллионов рублей за концерт

Кадр: Gazgolder / Youtube

Популярный российский стендап-комик Сергей Орлов раскрыл свой заработок. В шоу «Вопрос ребром» рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко), доступном на YouTube, юморист заявил, что заработал 14 миллионов рублей за продажу концерта на платной платформе.

Орлов рассказал, что месяц назад опубликовал свой стендап-концерт, который можно купить за 299 рублей. «Мы решили в этом году попробовать продавать концерт на платной платформе, чтобы посмотреть, как это работает, потому что такая практика на Западе, допустим, используется», — объяснил комик.

По словам юмориста, его концерт купили 47 тысяч человек. «Это 14 миллионов [рублей]», — отметил Баста. При этом комик добавил, что он должен будет заплатить из этих денег комиссию и покрыть другие расходы.

Ранее Орлов сообщил, что видеохостинг YouTube перестал рекомендовать его выступления без объяснения причин. Он заявил, что платформа «все сильнее и сильнее закручивает гайки».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин признал, что Запад переиграл Россию на Украине после 2014 года. И обещал «не отдать свое»

      Губерниев дал совет обидевшейся на зарплаты футболистов российской гимнастке

      Самая красивая девушка Европы пожаловалась на антироссийские подколки соперниц

      Четырехлетний сын Меган Маркл разочаровался дешевым подарком матери на Рождество

      Напавшие на однорукого ветерана СВО били его под крик «русская свинья»

      Офицер ВСУ признал поражение Украины по всем фронтам

      В Израиле заявили о готовности прекратить огонь в секторе Газа

      Мадонна впервые раскрыла подробности экстренной госпитализации в июне

      ВМФ России получит подводный крейсер «Князь Пожарский» в 2024 году

      Раскрыты новые планы Украины и Британии по борьбе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости