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07:15, 19 декабря 2023Мир

В США заявили о катастрофическом положении страны из-за Байдена

Макгрегор: США превратились в общество свободного падения по вине Байдена

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соединенные Штаты находятся в катастрофическом положении из-за президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Европейцы смотрят на Байдена как на живую метафору того, что произошло с нами как с нацией», — говорится в сообщении. Полковник пояснил, что США находятся в очень резком упадке, а власти страны больше не контролируют границы и иммиграцию, не подавляют преступность.

«Соединенные Штаты превратились в общество свободного падения, мы даже не знаем, кто мы», — заявил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор раскрыл возможный финал кризиса для Киева и подчеркнул, что ситуация может развиться только в пользу России. По его мнению, «только дурак продолжит разжигать конфликт на Украине».

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      Марина Совина
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