Подруга «Пухляша из клипа Little Big» рассказала о последней встрече с танцором

Певица Калашникова: Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем

Танцор, актер и участник шоу «Танцы» на ТНТ Дмитрий Красилов, ставший известным после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, сообщила подруга артиста, певица Анна Калашникова. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала о последней встрече с танцором.

«Буквально несколько дней назад с ним виделись. Он был полон энергии. Также я приходила к нему на презентацию его трека "Астролог". Мы там вместе плясали, танцевали. Не было заметно, что он себя как-то плохо чувствовал. Большой вес всегда был, но он с этим как-то нормально справлялся», — поделилась Калашникова.

Также подруга Красилова рассказала, что они с Дмитрием думали сделать совместный трек или совместный клип.

Это все было буквально на днях. Такой шок Анна Калашникова подруга Дмитрия Красилова, певица

«Возможно, из-за того, что у него был лишний вес, были какие-то проблемы со здоровьем. Но то, что он чем-то серьезным болел, я не слышала, мне он не жаловался. Было выгорание, была усталость, это было. Мы все в декабре устаем, потому что по три-четыре мероприятия в день. Но что-то смертельное — нет. У него были планы, был расписан весь декабрь. Так жалко. Он был такой молодой — 29 лет. Ужас», — сказала она.

18 декабря Дмитрия Красилова не стало, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, 17 декабря, когда он возвращался вечером с работы.

