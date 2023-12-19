Популярная певица нашла способ публично отомстить бывшему мужу

Популярная певица Ким Золсиак нашла способ публично отомстить бывшему мужу, игроку в американский футбол Крою Биерманну. Об этом сообщает Page Six.

45-летняя телезвезда решила распродать личные вещи экс-супруга, с которым она находится в стадии развода из-за постоянных ссор. На своей личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) знаменитость опубликовала несколько предметов гардероба люксовых брендов.

Среди товаров оказались чемоданы французского модного дома Louis Vuitton. «В отличном состоянии, он носил их только на свои матчи», — гласит описание к фотографии. Кроме того, на продажу выставлены дизайнерская обувь, а также сумки дорогих марок, в том числе Givenchy.

В октябре 2020 года Ким Золсиак случайно обнажила грудь во время прямого эфира в соцсети. Инфлюэнсер продвигала линию косметики Kashmere. Во время трансляции с женщины соскользнул халат, оголив ее бюст.