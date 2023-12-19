Пьяный европеец набросился на полицейского в самолете и попал на видео

Пассажир Spirit Airlines ударил полицейского на рейсе в США и попал на видео

Пьяный пассажир авиакомпании Spirit Airlines ударил полицейского на борту самолета и попал на видео. Подробности сообщает портал Blu Radio.

Непредвиденная ситуация произошла 17 декабря на борту лайнера, который готовился к вылету из аэропорта колумбийского города Барранкилья во Флориду, США. Известно, что уроженец Польши вступил в словесную перепалку с другим участником рейса. Не уточняется, что стало причиной ссоры.

Членам экипажа пришлось вызвать на борт полицию, но правоохранителям не сразу удалось успокоить европейца. На опубликованный кадрах видно, что мужчина набросился на стража порядка и несколько раз ударил его, прежде чем его вывели из самолета.

В итоге дебошира арестовали и возбудили против него дело о нападении на госслужащего. В отделении полиции он признался, что причиной деструктивного поведения стали семейные проблемы: мужчина хотел взять на себя опеку над сыном, но проиграл его матери в суде и поэтому напился.