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11:36, 19 декабря 2023Экономика

Россиянам стали больше платить за трудоустройство друзей

«Ведомости»: компании стали больше платить сотрудникам за трудоустройство друзей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Представители крупного российского бизнеса стали больше платить сотрудникам за трудоустройство друзей на фоне общего дефицита кадров на внутреннем рынке. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса ряда отечественных предприятий.

Подобная практика за последнее время распространилась на большинство ключевых отраслей российской экономики — от нефтегазового и энергетического до сферы IT. Размер подобных премий в некоторых случаях варьируется от 6 до 70 тысяч рублей при условии, что новый сотрудник будет отвечать всем основным требованиям предлагаемой вакансии. Самыми востребованными специалистами на рынке представители опрошенных компаний назвали рабочих и промышленных инженеров.

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В ряде крупных российских компаний рассчитывают при помощи подобных программ закрывать до тысячи вакансий на ежегодной основе. При этом в некоторых организациях такая практика существует уже несколько лет. По словам партнера компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, реферальные программы «Приведи друга» помогают российскому бизнесу закрывать до 30 процентов найма.

Ранее о проблемах российских работодателей с поиском новых сотрудников сообщало издание РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков HeadHunter. Подобные трудности в 2023 году назвали главными в общей сложности 71 процент респондентов. В качестве ключевых причин острого кадрового дефицита в России представители бизнеса назвали сохраняющуюся геополитическую напряженность, а также отсутствие профильных специалистов с навыками под конкретные деловые задачи.

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      Анатолий Акулов
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