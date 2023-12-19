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20:38, 19 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

21-летнего россиянина задержали за изнасилование и расправу над родственницей

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Волгоградской области арестовали 21-летнего жителя города Котово, обвиняемого по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 мая злоумышленник пришел в дом родственницы, силой выволок ее на территорию пруда, где сильно избил ее, а затем подверг сексуальному насилию. После этого злоумышленник нанес женщине около десяти ударов ножом в шею. Когда она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый завладел ее телефоном и перевел себе на счет 60 тысяч рублей с банковского счета жертвы.

Спрятав следы преступления в овраге, он скрылся с места преступления, но позже был задержан. В ходе расследования данного уголовного дела вскрылось также, что злоумышленник совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

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      Владимир Седов
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