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19:15, 19 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка взялась за нож и прогнала пытавшихся ее ограбить мужчин

Крымчанка прогнала грабителей, схватившись за нож, которым они ей угрожали

Фото: Unsplash

Продавщица из Крыма прогнала грабителей из своего дома, схватившись за лезвие ножа, которым они ей угрожали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, все произошло в Красногвардейском районе. Двое ранее судимых приятелей пришли в магазин за продуктами, но работавшая там продавщица отказалась обслуживать их. Тогда злоумышленники решили ограбить женщину — они проследили за ней до дома, надели тряпичные маски, вооружились ножами и постучали в дверь.

Когда сын продавщицы открыл дверь, мужчины зашли внутрь и потребовали передать им деньги. На звуки разговора вышла хозяйка и начала кричать на грабителей, а затем схватилась за лезвие ножа, которым они ей угрожали.

После этого мужчины сбежали из квартиры продавщицы, а на улице их задержали полицейские. За свои действия злоумышленники получили по семь лет колонии строгого режима.

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      Олеся Мицкевич
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