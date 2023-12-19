Россиянка взялась за нож и прогнала пытавшихся ее ограбить мужчин

Крымчанка прогнала грабителей, схватившись за нож, которым они ей угрожали

Продавщица из Крыма прогнала грабителей из своего дома, схватившись за лезвие ножа, которым они ей угрожали. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, все произошло в Красногвардейском районе. Двое ранее судимых приятелей пришли в магазин за продуктами, но работавшая там продавщица отказалась обслуживать их. Тогда злоумышленники решили ограбить женщину — они проследили за ней до дома, надели тряпичные маски, вооружились ножами и постучали в дверь.

Когда сын продавщицы открыл дверь, мужчины зашли внутрь и потребовали передать им деньги. На звуки разговора вышла хозяйка и начала кричать на грабителей, а затем схватилась за лезвие ножа, которым они ей угрожали.

После этого мужчины сбежали из квартиры продавщицы, а на улице их задержали полицейские. За свои действия злоумышленники получили по семь лет колонии строгого режима.

