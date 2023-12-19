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06:31, 19 декабря 2023Экономика

Предсказано будущее курса рубля

Экономист Григорьев спрогнозировал доллар по 89 рублей в начале 2024 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В последнее время курс доллара и евро то немного снижается, то повышается, что связано с влиянием разнонаправленных тенденций, отметил финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он предсказал будущее рубля.

С одной стороны, на укрепление рубля подействовали и продолжают действовать введенные валютные ограничения. С другой стороны, в конце года многие компании закрывают контракты, расплачиваясь валютой с иностранными поставщиками. Кроме того, наблюдается предпраздничная активность торговых компаний, объяснил эксперт.

Поэтому мы видим, что курс доллара и евро то чуть снижается, то чуть повышается. Я думаю, это сохранится на оставшиеся две недели, и, скорее всего, по крайней мере в первую-две недели января, если не произойдет чего-то существенного, сохранится примерно та же самая ситуация, что и сейчас. Я думаю, что доллар будет находиться где-то в интервале 89-91 рубль и евро в интервале 97-99 рублей

Владимир Григорьевэкономист

Оказать позитивное воздействие на курс рубля в будущем может нефть, полагает собеседник «Ленты.ру». По его мнению, если черное золото начнет дорожать вследствие снижения добычи странами ОПЕК, это отразится на национальной валюте, но к радикальному укреплению не приведет.

Повлиять на курс в отрицательном ключе может введение 12-го пакета санкций, убежден Григорьев. Однако, если этот фактор окажет воздействие на рубль, то, скорее всего, точечное в рамках нескольких дней, после чего курс сбалансируется.

Курс доллара от TradingView

Ранее о том, что курс национальной валюты в России плавающий и зависит от разных условий, сообщал и президент России Владимир Путин.

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      Екатерина Смирная
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