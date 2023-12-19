Семья из Германии получила убежище в России для спасения детей

Многодетная семья из Германии получила убежище в России, чтобы спасти детей

Многодетная семья Хардер из Германии получила убежище в России, чтобы спасти своих детей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел Ирину Волк.

У Хардеров шесть детей, четверо из которых несовершеннолетние. Семья в ноябре прибыла в Калужскую область. Родители рассказали, что основной причиной приезда стало опасение, что органы ювенальная полиция ФРГ изымут у них детей. Они решили обратиться в подразделение по вопросам миграции для просьбы о временном убежище.

«Старшие члены семьи Хардер были приглашены в миграционное подразделение УМВД России по Калужской области. В торжественной обстановке им выдали свидетельства о предоставлении временного убежища на территории нашей страны», — сказала Волк.

В 2024 году семья Хардер планирует получить российское гражданство.