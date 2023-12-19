В Москве расширили программу помощи семьям пациентов детских больниц

Ракова: соцкоординаторы начали работать еще в четырех детских больницах Москвы

Социальные координаторы, занимающиеся немедицинскими вопросами и психологической поддержкой госпитализированных москвичей, приступили к работе еще в четырех детских больницах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что служба социальных координаторов помогает пациентам московских больниц с 2021 года. В пилотном режиме специалисты работали в двух детских стационарах: Морозовской детской городской клинической больнице, а также в детской клинической больнице имени Башляевой. По словам Раковой, теперь действие программы расширили на городские клинические больницы имени Сперанского, имени святого Владимира и имени Филатова, а также на Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

В детских больницах социальные координаторы помогут семье справиться со стрессом, если необходимо — решить вопросы с документами или предоставлением мер соцподдержки. При этом координаторы оказывают не только профессиональную помощь в решении социальных вопросов, их поддержка снимает и эмоциональное напряжение семьи в нервный период Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Как рассказала вице-мэр, в случае необходимости социальные координаторы помогут найти родителей или опекунов ребенка, а также проконсультируют семью о предоставляемых городом социальных услугах. Москвичам, находящимся в кризисной ситуации, расскажут, как оформить инвалидность, где получить помощь и какие меры поддержки положены семьям с детьми.

Кроме того, социальные координаторы комплексно изучают жизненные обстоятельства пациентов и предлагают персональный маршрут помощи всем нуждающимся, добавила Ракова. Для решения проблем подключаются также службы и организации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

На сегодняшний день служба соцкоординаторов работает в 38 учреждениях столичного здравоохранения. Чтобы получить их поддержку, достаточно обратиться напрямую к специалисту, подчеркнула заммэра.