Стали известны любимые предметы новогоднего декора у россиян

Россияне на Новый год отдали предпочтение искусственным елкам

Россияне в качестве новогоднего декора чаще всего предпочитают искусственные елки, гирлянды, елочные игрушки и свечи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на площадки «Авито», Wildberries, «Ашана» и FixPrice.

Искусственные ели оказались наиболее популярны на «Авито» — в декабре на них пришлось 37 процентов спроса. В среднем эти изделия продают по 5,3 тысячи рублей. На втором месте расположились гирлянды (25 процентов спроса), которые в среднем продаются по 900 рублей. На третьем месте — занявшие 19 процентов спроса свечи, набор которых оценивается в среднем в тысячу рублей. В этом году у россиян также популярны фигурки дракона — символа 2024 года. В среднем они продаются по 1,8 тысячи рублей.

По данным Wildberries, у россиян наиболее популярны гирлянды, на которые приходится 45 процентов продаж. Затем идут елочные украшения (20 процентов), интерьерные наклейки (12 процентов) и свечи (11 процентов).

Посетители «Ашана» чаще всего покупают искусственные ели, а также елочные шары красного, золотого и синего цветов. В магазинах сети минимальная цена изделия высотой 90 сантиметров составляет 299 рублей. Один пластиковый шар можно приобрести примерно за 6 рублей, электрическая гирлянда обойдется в 60 рублей, мишура — в 7 рублей.

В Fix Price россияне предпочитают покупать новогодние гирлянды в виде домиков и елочные игрушки в ретростиле. Гирлянда стоит минимум 149 рублей, набор из шести новогодних шаров и мишура продаются за 79 рублей каждые, также в сети можно приобрести миниатюрную елку за 149 рублей.