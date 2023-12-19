Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:57, 19 декабря 2023Мир

Сын Байдена предстанет перед судом в январе

Сын Байдена Хантер предстанет перед судом по делу о неуплате налогов 11 января

Фото: Nathan Howard / Reuters

Сын президента США Джо Байдена Хантер предстанет 11 января 2024 года перед федеральным окружным судом в штате Калифорния по делу о неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, первое заседание назначено на 13:00 по местному времени (00:00 12 января по московскому). Сыну американского лидера предъявили обвинения по девяти пунктам в неуплате налогов с 2016 по 2020 год. Как утверждает обвинение, вместо этого Хантер Байден тратил деньги на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики и проституток.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден не намерен помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям.

Кроме того, осенью в Делавэре Хантеру Байдену предъявили три уголовных обвинения за хранение огнестрельного оружия, а также за нарушения при его приобретении.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Норвегия запретила посадку российскому самолету с умирающим мужчиной

      Живущие в Латвии россияне рассказали об испытываемом страхе

      Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в ситуации на Украине

      Экс-офицер ВСУ нацбата признал тотальное превосходство России на фронте

      Украинцев призвали готовиться к «самому страшному году»

      Появилась памятка для российских бойцов по уничтожению американских Abrams

      Сын Байдена предстанет перед судом в январе

      Оппозиция Сербии отказалась признать победу на выборах коалиции Вучича

      Умерла народная артистка России Александра Жигалова

      В сенате США достигли прогресса на переговорах о помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости