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20:02, 19 декабря 2023Силовые структуры

В Чувашии россиянин предстанет перед судом за лишение свободы женщины

В Чувашии россиянин избил сожительницу и скинул ее в подвал, который заколотил

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom

В Чувашской Республике за истязание и незаконное лишение свободы сожительницы предстанет перед судом 49-летний россиянин. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, с 5 по 28 сентября злоумышленник неоднократно избивал сожительницу. Вечером 28 сентября мужчина употребил изрядное количество спиртного и будучи в состоянии алкогольного опьянения снова ударил женщину, а затем скинул ее в подпол, который после заколотил досками. Так он удерживал ее под домом на протяжении нескольких часов.

Причастность обвиняемого к инкриминируемым деяниям подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением судебной медицинской экспертизы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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      Владимир Седов
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