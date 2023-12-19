В Европе захотели арестовать десятки самолетов российских авиакомпаний

«Известия»: в Европе захотели арестовать 37 самолетов российских авиакомпаний

Десятки самолетов российских авиакомпаний захотели арестовать в Европе. Об этом «Известиям» сообщили источники в авиационных властях и Минтрансе.

Так, отечественные перевозчики могут лишиться по меньшей мере 37 иностранных воздушных судов, которые сейчас принадлежат Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). В конце декабря из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии может появиться риск их ареста в заграничных авиагаванях.

Все самолеты в разные годы были приобретены европейской «дочкой» ГТЛК — GTLK Europe, которая из-за введенных весной 2023 года антироссийский санкций попала под процедуру ликвидации. «Ликвидаторы будут осуществлять продажу имущества», — пишет издание.

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (в этом регионе предприятие было зарегистрировано), который впоследствии встал на ее сторону.

Тем временем разбирательства продолжились в Высоком суде Ирландии: ликвидаторы настаивают на недействительности договоров ипотеки ГТЛК, а также на отсутствии права собственности лизинговой компании на эти лайнеры.

Собеседник газеты в Минтрансе рассказал, что решение по этому делу будет оглашено в ирландском суде в среду, 20 декабря. Если требование ликвидаторов будет удовлетворено, то у российских перевозчиков не останется возможности эксплуатировать самолеты. Воздушные суда будут не только задерживаться в зарубежных аэропортах, но и могут быть признаны угнанными.

Ранее в декабре российскому самолету с больным мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии. Рейс вылетел из Москвы на Кубу, но через несколько часов у одного из пассажиров из-за язвы желудка открылось внутреннее кровотечение.