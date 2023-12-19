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17:09, 19 декабря 2023Культура

В «Москвариуме» пройдет иммерсивное шоу для всей семьи

В Москве пройдет иммерсивное шоу для всей семьи «Мюнхгаузен. Новогодние поиски»

Фото: пресс-служба шоу «Мюнхгаузен. Новогодние поиски»

В «Москвариуме» состоится иммерсивное шоу для всей семьи под названием «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Представление будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024-го. Для реализации проекта было отведено целых два этажа здания — шоу состоится в пространстве площадью более 2000 квадратных метров, где будет размещено девять атмосферных локаций. Зрители смогут принять непосредственное участие в представлении — они получат возможность взаимодействовать с героями постановки, перемещаться по локациям и влиять на развитие сюжета.

Режиссером-постановщиком шоу выступит Юрий Квятковский, лауреат многочисленных премий и создатель таких популярных театральных проектов, как «Копы в огне» и «Занос». В представлении «Мюнхгаузен. Новогодние поиски» участие примут более 30 профессиональных актеров. В основе сюжета — история барона Мюнхгаузена, автором которой является известный немецкий писатель Рудольф Распе.

«Иммерсивное шоу "Мюнхгаузен. Новогодние поиски" рассчитано на максимально широкую аудиторию, увлекая своим сюжетом и форматом зрителей всех возрастов. Для взрослого поколения — это уникальная возможность вернуться в детство и перенестись в мир одного из любимых персонажей юности. Для детей — знакомство с интересным литературным героем в модном формате, которое они запомнят на всю жизнь», — рассказали в пресс-службе «Москвариума».

Билеты на шоу можно приобрести по ссылке.

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      Анастасия Астахова
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